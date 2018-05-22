Беларусбанк в январе-апреле нарастил объем потребительского кредитования почти на 10%

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "АСБ Беларусбанк" в январе-апреле нарастило объем потребительского кредитования почти на 10%, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель правления банка Виктор Ананич.

"За четыре месяца рост потребительского кредитования составил 9%. Такие темпы соответствуют нашей стратегии развития на 2018-2020 годы", - сказал председатель правления банка.

При этом Виктор Ананич отметил, что Беларусбанк сейчас не участвует в реализации новых государственных программ, а работает только в части коммерческого кредитования. "И тот факт, что в январе-апреле у нас зафиксирован рост, говорит о том, что мы свои позиции на банковском рынке не потеряли. Специалисты банка работают в стандартном режиме. Мы выполняем все показатели, которые были зафиксированы в нашей стратегии", - подчеркнул он. Нормативный капитал банка сегодня составляет Br3,5 млрд.

На текущей неделе Банк развития и Беларусбанк подписали меморандум о сотрудничестве, который в том числе будет содействовать дальнейшему росту объема кредитования. "Не было бы смысла подписывать этот документ, если бы мы не видели в нем экономическую перспективу. Мы не являемся конкурентами и, подписывая меморандум, мы преследовали цель дополнять друг друга. Софинансирование масштабных инвестиционных и инфраструктурных проектов позволит разделить и снизить кредитные риски, принимаемые нашими банками при вхождении в новые проекты, значимые для экономики страны", - подчеркнул глава Беларусбанка.

Кроме минимизации финансовых угроз, в числе ощутимых дивидендов сотрудничества Беларусбанк и Банк развития видят активизацию инвестиционной деятельности банков и максимальную эффективность вложенных средств. При этом отечественная экономика получит новый импульс в инновационном развитии. Оценивая возможности взаимовыгодного сотрудничества, стороны не исключают выход на внешние рынки заимствований по связанным ресурсам. Такой формат привлечения кредитных ресурсов уже обсуждался с рядом европейских финансовых институтов.-0-