Беларусбанк в январе-августе направил на кредитование МСП почти Br800 млн

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "АСБ Беларусбанк" в январе-августе направил на кредитование малого и среднего бизнеса почти Br800 млн, сообщили БЕЛТА в отделе коммуникаций банка.

По действующей программе поддержки МСП Беларусбанк профинансировал более 4,2 тыс. проектов. "Выполняя одну из стратегических задач, банк выступает за успешную реализацию инициатив частного сектора страны. Это множество мелких и крупных предприятий, производящих значительную часть товаров, необходимых для населения. Малое и среднее предпринимательство было и остается наиболее массовым, гибким и динамично развивающимся сегментом экономики. Здесь также очевидна социальная составляющая - новые рабочие места, снижение уровня безработицы, рост дохода бюджета на всех уровнях", - отметили в отделе коммуникаций.

На протяжении двух лет в Беларусбанке работает партнерская программа "МОСТ", рассчитанная на сегмент B2B. На регулярной основе ведется активная работа по расширению партнерской базы, которая сегодня насчитывает уже более 1 тыс. субъектов хозяйствования. За восемь месяцев 2018 года по программе "МОСТ" выдано кредитных средств на сумму около Br170 млн.-0-