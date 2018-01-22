Беларуси и Ирану следует расширять связи в машиностроении, сельском хозяйстве, медицине и образовании - Вовк

22 января, Тегеран /БЕЛТА - ИРНА/. Министр промышленности Беларуси Виталий Вовк подчеркнул необходимость расширения экономических связей с Ираном и призвал к устранению препятствий на пути финансовых операций. Об этом он заявил в ходе 14-го заседания смешанной белорусско-иранской комиссии по вопросам экономического сотрудничества в Тегеране.

"В последние годы между Ираном и Беларусью были установлены хорошие отношения, но не был полностью использован существующий потенциал", - заявил Виталий Вовк на встрече с министром промышленности, шахт и торговли Ирана Мохаммадом Шариатмадари.

Белорусский министр обратил внимание на значительный рост торговых отношений между Беларусью и Ираном за прошедший год и призвал к дальнейшему расширению связей в областях машиностроения, сельского хозяйства, медицины и образования.

Виталий Вовк также выразил надежду, что в ближайшее время будет подписано соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном.

14-е заседание смешанной белорусско-иранской комиссии по вопросам экономического сотрудничества проходит в Тегеране 22-23 января. На повестке дня белорусско-иранских переговоров - разработка дорожной карты двустороннего сотрудничества на 2018-2020 годы.-0-