Беларуси и России нужно найти компромисс для обеспечения справедливой конкуренции - Кобяков

13 июня, Москва /Корр. БЕЛТА/. Беларуси и России нужно найти компромисс для обеспечения справедливой конкуренции, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня на заседании Совета Министров Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша общая задача - найти взаимовыгодный компромисс для обеспечения справедливой и равной конкуренции. Хочу выразить надежду, что предлагаемые сегодня решения будут предельно конкретными и конструктивными", - подчеркнул премьер-министр.

Так, в поле зрения остаются вопросы поставок на российский рынок белорусской сельскохозяйственной продукции, а также участия белорусских предприятий, которые занимаются производством и сборкой техники в России, - к госзакупкам и программам субсидирования. "По определенным причинам есть различия в подходах к решению данных вопросов со стороны отраслевых ведомств", - констатировал Андрей Кобяков.

Инструментами для достижения товарооборота свыше $40 млрд должны стать построение общего рынка, создание равных условий хозяйствования, сохранение потенциала машиностроительного комплекса и сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса, устранение действующих барьеров и ограничений, а также создание союзного продукта и его совместное продвижение на рынки третьих стран.

Весь этот комплекс вопросов прорабатывался в преддверии нынешнего союзного Совмина в рамках созданных межведомственных отраслевых рабочих групп. "Однако практические итоги проведенной работы остаются достаточно скромными. Процесс решения проблемных вопросов движется не так быстро, как хотелось бы", - обратил внимание Андрей Кобяков.-0-

В Союзном государстве необходимо и дальше двигаться к устранению барьеров и препятствий - Медведев "Есть и то, чем следует заниматься, над чем работать: нам нужно и дальше двигаться в сторону устранения препятствий для доступа товаров и услуг, создавать равные правила для ведения бизнеса, - сказал Дмитрий Медведев.

Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и России в целом находится на подъеме - Медведев Дмитрий Медведев напомнил, что в прошлом году белорусско-российский товарооборот вырос на 23,5%, достигнув $32,4 млрд. "В этом году мы не снижаем темпы, за четыре месяца рост составил 17%", - констатировал он.

Беларусь предлагает России восстановить товарооборот в $40 млрд "В качестве стратегической задачи предлагаю закрепить выход на ранее существовавший уровень товарооборота в объеме свыше $40 млрд", - отметил премьер-министр Андрей Кобяков.

Кобяков: в Союзном государстве должна быть согласованная цифровая повестка Андрей Кобяков считает, что формирование и реализация в рамках Союзного государства цифровой повестки должны стать приоритетным направлением.