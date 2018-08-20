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Беларуси нужен мощный интеллектуальный штаб по развитию цифровой экономики - Турчин

Экономика 20.08.2018 | 17:56
Министр связи и информатизации Константин Шульган, первый заместитель премьер-министра Александр Турчин и директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский
Министр связи и информатизации Константин Шульган, первый заместитель премьер-министра Александр Турчин и директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси нужен мощный интеллектуальный, стратегический штаб по развитию цифровой экономики, заявил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин, представляя коллективу нового министра связи и информатизации Константина Шульгана, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ключевая задача нового министра и всего министерства - преодолеть ведомственную, отраслевую инерцию. Стране нужно не министерство связи в узком, отраслевом смысле, и даже не центр информатизации, а мощный интеллектуальный, стратегический штаб по развитию цифровой экономики в масштабах всей страны. Ваша задача - это не только и не столько инфраструктура. Развитие оптоволокна, 4G, электронных услуг - это все, конечно, важно. Но это лишь малая часть работы, которая возложена на вас. Прежде всего в фокусе вашего внимания должна быть цифровизация всей экономики страны. Образно говоря, спектр ваших задач - от индустрии 4.0 в промышленности и точного земледелия в сельском хозяйстве до создания полноценной системы электронной медицины в стране. Именно ваше ведомство должно дать четкую, ясную и конкретную стратегию цифровизации всех других отраслей и всей экономики в целом. И не только дать ее в теории, но и волевым образом пробивать на практике", - сказал Александр Турчин.

Первый вице-премьер подчеркнул, что, говоря о цифровизации, имеет в виду не внедрение электронного документооборота, а полноценный переход на новые цифровые технологии и производственные модели. "Руководство правительства, и я в частности, не только окажем вам всяческое в этом содействие, а фактически мы будем делать это вместе. Цифровая экономика - это приоритет номер один и правительства, и страны в целом. И со своей стороны я могу гарантировать, что в кругу моих обязанностей работа по цифровизации экономики и работа с вашим министерством будет стоять на первом месте", - заявил он.

"Полтора года назад Президент объявил курс на построение ИТ-страны. Скептики думали, что это не более чем яркая фраза. Но вы знаете, что слова главы государства никогда не расходятся с делом. Президентом был принят революционный декрет №8 "О развитии цифровой экономики". После принятия декрета о Беларуси в позитивном ключе заговорили во всем мире. Сегодня очень успешно работает наш Парк высоких технологий. В прошлом году его экспорт резко вырос и впервые превысил миллиард долларов. В этом году мы видим скачок количества компаний, вступающих в ПВТ, и еще больший рост экспорта, который превосходит все прогнозы. Обо всем этом говорил в своем послании глава государства. Это, можно сказать, первые шаги по построению ИТ-страны. Сегодня наступает время следующего этапа. Вслед за парком, за ИТ-сферой должна подтягиваться и вся остальная экономика", - убежден Александр Турчин.

В связи с этим был создан Совет по развитию цифровой экономики, и глава государства дал поручение проработать вопрос о создании министерства цифровой экономики. "В этом же ряду стоит и назначение нового министра - Константина Константиновича Шульгана. В этой сфере он человек абсолютно не новый. Константин Константинович непосредственно занимался информатизацией в последние несколько лет. Именно Оперативно-аналитическому центру были даны полномочия по созданию электронного правительства. Все они были сосредоточены в Национальном центре электронных услуг. Одновременно именно ОАЦ занимался созданием общей платформы для госорганов", - отметил первый вице-премьер.

"Задачи, которые озвучены первым заместителем премьер-министра, понятны, они выполнялись и до настоящего момента. Работа ведется, но хотелось бы ее ускорить, чтобы все увидели результат. В первую очередь мы хотели бы выполнить такую задачу, как создание инфраструктуры для электронных услуг, электронного правительства, на основе которой будет происходить цифровая трансформация экономики", - добавил Константин Шульган.

Константин Шульган в 1989-1995 годах проходил службу на должностях инженера третьего отдела войсковой части 51458 и старшего офицера четвертого отдела Государственного центра безопасности информации при Министерстве обороны Беларуси. Затем по июнь 2008 года занимал должности старшего офицера, главного специалиста, начальника группы, начальника отдела в структуре Государственного центра безопасности информации при Совете безопасности Беларуси.

В 2008-2013 годах проходил военную службу на офицерских должностях в Оперативно-аналитическом центре при Президенте Беларуси. В апреле 2016 года назначен заместителем начальника ОАЦ.-0-

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информационные технологии, Министерство связи
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