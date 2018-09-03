Беларуси впервые присвоен суверенный кредитный рейтинг китайского агентства CCXI

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайское рейтинговое агентство "Чайна Чэнсинь Интернэшнл Кредит Рейтинг Компани Лимитэд" (CCXI) присвоило Беларуси суверенный кредитный рейтинг по китайской национальной рейтинговой шкале на уровне "АА+" со стабильным прогнозом. Одновременно агентство присвоило Беларуси суверенный рейтинг по международной шкале на уровне "BBg". Такая информация размещена на сайте Министерства финансов Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Агентство отметило восстановление экономического роста после двухлетней рецессии, а также устойчивость системы государственных финансов благодаря мерам по бюджетной консолидации. Среди других сильных сторон страны эксперты CCXI выделяют обширную производственную базу Беларуси, диверсификацию производства и высокий уровень жизни населения.

Драйвером для повышения рейтинга могут стать более высокие, чем ожидается, темпы роста экономики, диверсификация портфеля государственного долга и повышение эффективности управления. Факторами понижения рейтинга агентство называет замедление темпов экономического роста и структурных реформ, а также возможное увеличение нагрузки на бюджет.

Получение кредитного рейтинга по китайской национальной шкале осуществляется в рамках подготовки к выпуску государственных облигаций Беларуси на внутреннем рынке КНР.

В Минфине отметили, что присвоенные агентством CCXI рейтинги послужат дополнительной независимой оценкой кредитоспособности Беларуси для зарубежного инвестиционного сообщества.-0-