"Беларуськалий" при участии китайских партнеров построит завод по выпуску нового вида удобрений

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси построят завод по производству нового вида минеральных удобрений - нитрата калия. Это следует из постановления Совета Министров от 25 апреля №324, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Строительство завода по производству нитрата калия на промышленной площадке 4-го рудоуправления ОАО "Беларуськалий" на территории Любанского района будет идти в 2018-2019 годах. Инвестпроект реализуют "Беларуськалий" и "Белкалий-Мигао" (создано с участием китайского производителя калийных удобрений Migao Corporation). Курировать проект будет председатель Минского облисполкома Анатолий Исаченко.

Из уведомления о проведении общественных обсуждений на сайте "Беларуськалия" следует, что строительство завода по производству нитрата калия мощностью 160 тыс. т в год на промышленной площадке 4-го рудоуправления предприятия планируется в рамках диверсификации производства путем организации выпуска нового вида минеральных удобрений. В таком же направлении развивается мировая калийная индустрия: ведущими производителями калийных удобрений (Potash Corp., Mosaic, K+S, ICl) уже освоено производство бесхлорных комплексных удобрений, в состав которых входят основные питательные вещества K, N, P, добавки в виде S, Mg, Na и различные микроэлементы.

Планируемое новое производство нитрата калия с использованием в качестве сырья калия хлористого технического позволит выпускать новое комплексное удобрение, практически не содержащее хлоридов. Нитрат калия имеет специфические характеристики (источник азота и калия), целевыми сельхозкультурами для внесения которого являются овощи, фрукты, табак, хлопок, цветы. Кроме того, нитрат калия технического качества широко используется в промышленности, включая производство стекла, взрывчатых веществ, в обработке металлов, фейерверков и в последнее время в концентраторах солнечной энергии (CSP). В пищевой промышленности нитрат калия может использоваться в качестве консерванта.

"Планируемое новое производство нитрата калия будет способствовать обеспечению стабильной работы предприятия, а также сопровождаться ростом прибыли, налогов и платежей в бюджет, что создаст условия для устойчивого развития региона, повышения уровня благосостояния, укрепления здоровья граждан, повышения качества образования и др. Создание нового производства также повлечет за собой создание новых рабочих мест (около 130), что позволит в определенной мере повысить уровень занятости работоспособного населения района", - отмечается в сообщении на сайте "Беларуськалия".

Гендиректор "Беларуськалия" Иван Головатый ранее сообщал БЕЛТА, что предприятие планирует наладить производство нового вида удобрений по китайским технологиям. В Беларуси ничего подобного пока нет, но ожидается, что в ближайшие два года такое производство появится.-0-