24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Беларуськалий" рассчитывает производить быстрорастворимые удобрения. Об этом сообщил журналистам генеральный директор предприятия Иван Головатый сегодня после установки памятного знака в честь основания белорусско-китайского завода по производству нитрата калия рядом с промышленной площадкой 4-го рудоуправления ОАО "Беларуськалий", передает корреспондент БЕЛТА.

"В калийных удобрениях присутствует хлор. А нитрат калия отличается тем, что в его составе только калий и азот. Это вещество может применяться при выращивании овощей, фруктов, цветов. Однако, думаю, на производстве нитрата калия мы не остановимся: есть технология по производству быстрорастворимых в воде удобрений. Это будет еще одним этапом в рамках диверсификации", - отметил Иван Головатый.

А пока в планах предприятия - производить на основе нитрата калия другие вещества. "Второй компонент, который мы будем выпускать из побочного продукта производства, - это NK-удобрения. Их будет забирать Migao Corporation для поставки сельхозпредприятиям Китая. Это на первом этапе. Далее рассмотрим возможность добавлять в NK-удобрения фосфор и, возможно, построим дополнительный цех по производству NРK-удобрений", - рассказал Иван Головатый.

Проект строительства завода по производству нитрата калия будет реализован совместно с компанией Migao Corporation - лидером китайского рынка специализированных калийсодержащих удобрений. По словам гендиректора "Беларуськалия", стоимость проекта оценивается в $80 млн, срок окупаемости cоставит 3,5-4 года. Стоимость одной тонны - $800-850.

В целом реализация проекта по строительству завода нитрата калия позволит создать более 180 рабочих мест. Ожидается, что доля нового предприятия в мировом производстве составит не менее 5%. Завершить строительство завода планируется до конца 2019 года.-0-