БелАЗ до конца года поставит в Россию первые беспилотные самосвалы

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. БелАЗ до конца 2018 года поставит в Россию первые беспилотные самосвалы. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор белорусского предприятия Петр Пархомчик, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"Открыт заказ на первый небольшой комплекс - это две машины (беспилотные самосвалы. - Прим. БЕЛТА) грузоподъемностью 136 т, которые будут поставлены в октябре-ноябре в адрес Сибирской угольной энергетической компании. Обсуждается также второй комплекс из пяти машин, которые планируется поставить в первом полугодии следующего года, - отметил Петр Пархомчик. - Эти поставки и есть эксплуатационные испытания в разных климатических условиях. После годичных испытаний будет обсуждаться серийное производство беспилотных самосвалов".

Кроме того, БелАЗ рассчитывает выиграть тендер на доработку поставленных в Марокко 10 карьерных самосвалов беспилотной системой управления.

Беспилотный карьерный самосвал стоит на $200-250 тыс. дороже обычного. По словам Петра Пархомчика, эти деньги окупаются в течение примерно полугода. "В некоторых регионах приходится работать в очень тяжелых условиях, на отдаленных территориях. Есть сырьевые ресурсы, которые вредны для здоровья человека", - отметил гендиректор БелАЗа. На предприятии отработаны несколько принципов работы бесплотных самосвалов, один из которых с использованием GPS-навигации.

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" - это промышленное производство карьерного и специализированного транспорта с использованием инновационных технологий. За 70-летнюю историю предприятия выпущено более 500 различных модификаций карьерных самосвалов и машин специального назначения, собрано 146 тыс. единиц техники, география поставок насчитывает 78 стран.-0-