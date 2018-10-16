БелАЗ наращивает в продажах долю самосвалов особо большой грузоподъемности

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" наращивает в продажах долю самосвалов особо большой грузоподъемности, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Показатель суммарной грузоподъемности реализованных с начала 2018 года самосвалов вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 1,4 раза. Доля самосвалов особо большой грузоподъемности в общем объеме отгрузки техники достигла 65%, в то время как в 2012, пиковом, году - 36%.

Лидирующее место в общем объеме отгрузки за 9 месяцев 2018 года занимают 110-130-тонные карьерные самосвалы (38%), на второй позиции 220-240 тонники (18%), затем идут 45-тонные карьерники (12%). Суммарная доля данных классов грузоподъемности в объеме отгрузки за рассматриваемый период составила 68%. Причем по итогам девяти месяцев текущего года объем реализации 220-240-тонных карьерных самосвалов достиг уровня всего 2012 года (160 единиц), что является рекордным за всю историю продаж самосвалов данного класса грузоподъемности.

В январе-сентябре 2018 года предприятие имело внешнеторговые отношения с партнерами из 45 стран. Первая пятерка внешнеторговых партнеров Белорусского автомобильного завода по удельному весу во внешнеторговом обороте (экспорт и импорт) выглядит следующим образом: Россия (57%), Узбекистан (10,9%), Великобритания (9,4%), Украина (4,3%), Казахстан (3,4%).

Высокие результаты в экспорте достигнуты за счет роста поставок в Россию и страны СНГ. Доли этих регионов в общем объеме отгрузки составили 59% и 27% соответственно. Большая партия техники отгружена на рынок СНГ, в частности, в Украину, Казахстан. Только в Узбекистан было поставлено 118 машин, что превысило рекордное значение всего 2017 года.

Техника БелАЗ поставлена в страны дальнего зарубежья: Сербию, Индонезию, Болгарию, Эстонию, Польшу, Монголию, Боснию и Герцеговину, Литву и Чехию. Абсолютно новым для предприятия стал рынок Бангладеш, куда отгружена партия бульдозеров, и Филиппины - туда поставлена партия самосвалов грузоподъемностью 55 т. С учетом отгрузки запасных частей география поставок в дальнее зарубежье насчитывает 20 стран.-0-