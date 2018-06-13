13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. БелАЗ планирует поставить в Узбекистан около 200 самосвалов в 2020-2023 годах. Об этом сегодня журналистам сообщил генеральный директор ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" Петр Пархомчик, передает корреспондент БЕЛТА.

Петр Пархомчик проинформировал, что 12 июня с узбекской стороной обсуждались поставки техники на 2020-2023 годы. "Около 200 тяжелых самосвалов будут поставлены в эту страну", - сказал он.

В течение 2017-2018 годов БелАЗ по уже заключенному контракту должен поставить в Узбекистан 260 тяжелых карьерных самосвалов. Он выполнен примерно на 70%. В прошлом году было поставлено 106 единиц, за пять месяцев текущего - 64.

Сегодня в Минске проходит круглый стол с участием представителей деловых кругов Беларуси и Узбекистана. Как проинформировал председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, белорусские предприятия успешно работают на рынке Узбекистана, в том числе по созданию совместных производств. По его словам, стартовал ряд проектов с серьезными перспективами. Например, по созданию СП и по поставкам машинокомплектов "Амкодора".

Организаторами круглого стола выступают торгово-промышленные палаты Беларуси и Узбекистана. На встречу собрались представители 15 узбекских компаний, 130 белорусских бизнесменов.-0-