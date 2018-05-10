БелАЗ в январе-апреле увеличил экспорт на 66,3%

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" в январе-апреле увеличило экспорт на 66%, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Более 96% продукции предприятия в январе-апреле поставлено на экспорт (темп роста экспорта составил 166,3%). Экспорт в Россию вырос на 52,8%, в страны СНГ (без учета России) - в 3,6 раза. В тройку ведущих потребителей техники (в натуральном выражении) входят Россия, Узбекистан, Украина. С начала года продукция предприятия поставлена в 25 стран мира.

Определенных успехов удалось достичь в странах дальнего зарубежья: возобновились поставки техники в Индонезию - отгружена партия из семи самосвалов грузоподъемностью 130 т для работы по добыче угля. С марта БелАЗ вышел на новый для себя рынок Бангладеш. Очередная партия из 45-тонных самосвалов БЕЛАЗ-75454 с двигателем Scania отгружена в Европу. Всего с учетом отгрузки запасных частей география поставок в дальнее зарубежье охватила 17 стран.

"Техника Белорусского автомобильного завода соответствует всем действующим для подобной продукции требованиям международных стандартов, техническим нормативным правовым актам, техническим кодексам и директивам, что позволяет нам расширять географию экспорта - ежегодно техника БЕЛАЗ поставляется в более чем 30 стран, а за всю историю поставок охватила уже более 80 стран", - добавили на предприятии.

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности, а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях. По результатам 2017 года БелАЗ занимает вторую строчку в рейтинге производителей карьерной техники по объемам реализации карьерных самосвалов большой грузоподъемности.-0-