14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. СЗАО "БЕЛДЖИ" планирует в 2019 году увеличить производство до 120 автомобилей за смену, сообщил сегодня журналистам исполняющий обязанности генерального директора предприятия Геннадий Свидерский, передает корреспондент БЕЛТА.

Сейчас на "БЕЛДЖИ" каждые 10 минут выпускается новый автомобиль. "Мы работаем в одну смену. Чтобы увеличить объемы производства - хочу отметить, что у нас сейчас спрос превышает предложение, - нам нужно набрать и обучить людей, что мы и делаем. Планируем, что в четвертом квартале этого года будем производить уже не 50 машин за одну смену, а 70. А в следующем году выйдем на 120 машин", - сказал Геннадий Свидерский.

Начальник отдела маркетинга и рекламы СЗАО "БЕЛДЖИ" Владимир Подымако отметил, что по итогам восьми месяцев среди покупателей автомобилей, произведенных на предприятии, 70% составили физические лица, 30% - юрлица. "По итогам августа показатели такие: 80% - физлица, 20% - юрлица", - добавил он.-0-