20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. СЗАО "БЕЛДЖИ" планирует войти в пятерку лидеров по продажам автомобилей в Беларуси, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора предприятия Кирилл Шоломицкий.

"С одной моделью в нескольких доступных комплектациях мы вошли в десятку продавцов автомобилей в Беларуси. Это Geely ATLAS. Ставим задачу войти в пятерку", - сказал Кирилл Шоломицкий. Это будет возможно в результате серийного вывода на рынок еще двух моделей - Emgrand X7 и Emgrand, который запланирован на осень.

По словам заместителя директора, продажи автомобилей радуют, склад почти пустой. "Все, что производится, продается. Отгружаем автомобили день в день. На Россию отгрузки идут непрерывно", - отметил он.

Произведено и продано 3 тыс. автомобилей: 2 тыс. в Россию, 1 тыс. - на белорусский рынок. В Россию в этом году планируется поставить еще 8-10 тыс. авто.

Белорусско-китайское СЗАО "БЕЛДЖИ", выпускающее легковые автомобили под маркой Geely, создано в 2011 году. В феврале 2013-го на предприятии собран первый автомобиль.-0-