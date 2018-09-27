"Белэнерго" с начала года увеличило экспорт услуг в 1,5 раза

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГПО "Белэнерго" по итогам января-сентября 2018 года прогнозирует увеличение экспорта услуг своих организаций в 1,5 раза до $150 млн, сообщили БЕЛТА в информационно-аналитическом отделе "Белэнерго".
За январь-август текущего года уже достигнут показатель $146 млн. Основными статьями экспорта услуг являются строительные услуги (82,7%), услуги по электроснабжению нерезидентов на территории Беларуси (8%), инженерные услуги (4,5%), услуги по транзиту электроэнергии (3,7%).
Большая часть экспорта услуг приходится на КНР (49,5%), Российскую Федерацию (44,3%) и Словению (4,5%).
Сегодня прорабатываются перспективы выхода на новые рынки экспорта услуг. Среди них - Куба, Египет, Мавритания.
"Экспорт услуг для "Белэнерго" является одним из приоритетных направлений деятельности, в этой связи прилагаются серьезные усилия по поэтапному наращиванию и диверсификации рынков экспорта услуг, - отметили в объединении. - За последние 5 лет состоялись деловые переговоры с представителями более 50 стран. В среднем за год в аппарате ГПО "Белэнерго" организуется порядка 90 встреч с иностранными партнерами".-0-
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