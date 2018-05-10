"Белгеодезия" снизила тарифы для потребителей точного земледелия

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белгеодезия" Госкомимущества снизило тарифы за услуги, повышающие точность определения координат с использованием спутниковых технологий для бортовой навигационной аппаратуры потребителей точного земледелия, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.
Новые тарифы разработаны для предоставления пользователям возможности сэкономить денежные средства на закупку, эксплуатацию и функционирование собственных базовых станций. Учтены также существующие тарифы за альтернативные услуги, повышающие точность определения координат с использованием спутниковых технологий.
Технологии, связанные с использованием геопространственных данных, активно внедряются в различных отраслях народного хозяйства. С созданием спутниковой системы точного позиционирования (ССТП) в Беларуси появились необходимые условия для активного развития ресурсосберегающих технологий в сельском хозяйстве и, в частности, внедрения технологий точного земледелия. ССТП дает возможность выращивать экологически чистую продукцию и повышать урожайность при одновременной минимизации затрат. Система формирует и предоставляет потребителю непрерывное высокоточное навигационное поле сантиметровой точности в режиме реального времени, что означает оптимальное управление для каждого квадратного метра поля, чтобы "не перекормить" землю и растения пестицидами, гербицидами, инсектицидами и т.д.
"В Беларуси с 2014 года ряд хозяйств уже оценил экономический эффект от внедрения точного земледелия с использованием корректирующих поправок ССТП. Техника, оснащенная навигационной системой "автопилот", дает возможность работать на полях в любое время суток и при ограниченной видимости, экономить людские и материальные ресурсы. Все это позволяет производить сев в кратчайшие сроки и в лучший агротехнический период, использовать при этом меньшее количество техники", - рассказали в пресс-службе.
"Белгеодезия" осуществляет все виды топографо-геодезических и землеустроительных работ. В их числе создание топографических карт и планов всего масштабного ряда в цифровом и аналоговом видах, государственных и специальных геодезических сетей различной точности, топографическая съемка местности, инженерно-геодезические изыскания по определению местоположения и глубины залегания сетей подземных коммуникаций и магистральных трубопроводов и т.д.-0-
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