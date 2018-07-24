Белкоопсоюз рассказал о закупочных ценах на сельхозпродукцию, грибы и ягоды

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник управления заготовок Белкоопсоюза Оксана Скиндер рассказала сегодня на пресс-конференции о закупочных ценах на сельхозпродукцию, грибы и ягоды, передает корреспондент БЕЛТА.

"Цены зависят от качества и региона. Яблоки опад закупают сейчас по цене от 3 до 5 копеек за кг. Яблоко товарное - от 60 копеек до Br1,2, малину - от Br1,5 до Br2,5, чеснок - от Br3,5 до Br4, чернику - от Br3,5 до Br4, лисички - от Br4,5 до Br7, белые грибы - от Br5 до Br7 за кг. По картофелю, свекле, моркови, луку цены разнятся", - сказала Оксана Скиндер.

Она также сообщила, куда реализуется закупаемая Белкоопсоюзом продукция. Около 60% картофеля реализуется в розничной торговой сети и на рынках, 3-5% идет на промышленную переработку, 35% - на экспорт. Около 70% овощей реализуется в розницу, 30% продается перерабатывающим предприятиям. Что касается черники, то 10% реализуется в розницу, остальное поставляется на экспорт. Кроме того, около 80-90% грибов продается внутри страны в розницу как в свежем, так и в переработанном виде.-0-