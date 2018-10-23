Белкоопсоюз стал экспортировать больше переработанной продукции

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белкоопсоюз в этому году стал экспортировать больше переработанной продукции, сообщила сегодня журналистам заместитель председателя правления Белкоопсоюза Инесса Короткевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"В текущем году в структуре экспорта значительно увеличился удельный вес переработанной продукции. Мы стали в меньшей степени экспортировать сырье. Если раньше удельный вес сырой продукции доходил до 60%, то сегодня мы экспортируем уже практически 60% продукции различной степени обработки. Сырая продукция - сельскохозяйственная продукция, дикорастущая, это все, что мы закупаем у населения, фермерских хозяйств, сельхозорганизаций", - рассказала Инесса Короткевич.

Больше всего продукции Белкоопсоюз экспортирует в Россию. "Выходим на рынки ЕС, там она тоже востребована. Стараемся обеспечить производство конкурентоспособного товара, интересного потребителям не только в нашей стране, но и за рубежом. Сегодня темп экспортных поставок составляет 111%, до конца года стремимся обеспечить такую же положительную динамику", - отметила Инесса Короткевич.

Она сегодня приняла участие в открытии международной специализированной оптовой выставки-ярмарки "Продэкспо-2018", которая проходит в минском Футбольном манеже по 26 октября. "Эта выставка - хорошая площадка для открытого диалога. Это совместная работа с производителем над совершенствованием ассортимента", - считает зампредседателя правления Белкоопсоюза.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло подчеркнул, что выставка-ярмарка прежде всего нацелена на развитие экспортного направления. "Важно иметь больше возможностей для подписания контрактов, договоров на поставку продукции. Мы производим много сельхозпродукции, которую надо экспортировать. География экспорта растет каждый год, поставки осуществляются в 89 стран, в более чем 50 странах мира представлена белорусская молочная продукция", - сказал он.

В числе участников выставки-ярмарки компании из России, Польши, Греции, Армении, Латвии, Молдовы, Узбекистана. В программе семинары по особенностям взаимодействия с партнерами и экспорту в страны Юго-Восточной Азии. Совместно со специалистами унитарного предприятия патентных услуг Белорусской торгово-промышленной палаты "Белпатентсервис" будут обсуждены актуальные вопросы охраны и защиты белорусских брендов при экспорте в Китай. Предусмотрено проведение многочисленных конкурсов-дегустаций, профессиональных конкурсов на звание лучших кондитеров, по итогам которых лучшие из лучших получат путевки на ведущие мировые конкурсы кондитерского мастерства.-0-