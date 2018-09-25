Белкоопсоюз заготовил свыше 50 тыс. т яблок

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белкоопсоюз в текущем году заготовил свыше 50 тыс. т яблок, сообщил сегодня в интервью программе "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1" председатель правления Белкоопсоюза Валерий Иванов, сообщает БЕЛТА.

Что касается цен на продукцию, то они не ниже прошлых лет, а в некоторых случаях выше. Ранние яблоки закупались по Br0,04 за кг, затем цены увеличились до Br0,06-0,08. Невысокая стоимость связана с низким выходом полезного продукта. С 10 кг плодов получается 1 л сока. Рентабельность не превышает 2-3%.

"Глава государства ставит задачу, чтобы в торговой сети максимально было представлено белорусское яблоко. Нам нужно развивать промышленное садоводство, личные приусадебные хозяйства, предлагать хорошие сорта, чтобы яблоки имели товарный вид, долго хранились", - сказал Валерий Иванов.

Всего организации потребкооперации закупают у населения 30 наименований продукции. Часть урожая отправлена перерабатывающим предприятиям, на экспорт, часть реализуется через собственную торговую сеть. "Все, что жители хотели бы сдать на переработку, можем забрать", - заверил Валерий Иванов.-0-