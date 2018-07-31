"Беллегпром" и ассоциации легкой промышленности Узбекистана обсудили вопросы создания СП

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Беллегпром" и ассоциации легкой промышленности Узбекистана обсудили вопросы создания совместных предприятий. Такая информация размещена на сайте концерна, сообщает БЕЛТА.
Делегация "Беллегпрома" под руководством председателя концерна Николая Ефимчика находится с визитом в Узбекистане. Сегодня состоялись переговоры в Кабинете министров с руководством ассоциаций "Узтекстильпром" и "Узчармпойабзали", АО "Узпахтасаноат". Обсуждались вопросы создания совместных предприятий в Узбекистане, сотрудничества в кожевенно-обувной отрасли, взаимодействия по поставкам востребованной белорусской продукции в Узбекистан, а также узбекской продукции для нужд предприятий концерна.
Кроме того, концерн "Беллегпром" и ассоциация "Узтекстильпром" рассмотрели ход реализации намерений по развитию сотрудничества в области легкой промышленности в 2018 году.
На 1 августа запланированы встречи с хокимами Бухарской и Навоийской областей Узбекистана.-0-
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