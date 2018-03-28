"Беллегпром" прорабатывает возможности восстановления "Сукна" на нынешней производственной площадке

28 марта, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Концерн "Беллегпром" прорабатывает возможности восстановления и развития ОАО "Сукно" на нынешней производственной площадке. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель концерна Николай Ефимчик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы готовим материалы, чтобы представить главе государства, на предмет развития "Сукна". Мы должны реанимировать предприятие и сделать достойное производство, которое будет выпускать продукцию, не уступающую по качеству продукции "Камволя", но только речь о полусуконных и суконных тканях", - отметил Николай Ефимчик. Он подчеркнул, что это будут ткани как пальтового, так и костюмного, и трикотажного ассортимента.

"Учитывая, что мы ставим высокие задачи по объему выпускаемой продукции - в пределах 4 млн пог.м, думаю, площадки "Камволя" не хватит. Поэтому прорабатываем схему, как восстановить и развить "Сукно" на той площадке, которая есть", - сказал председатель "Беллегпрома".

По его словам, если все пойдет по плану, то модернизацию можно провести за два-три года. "Но должна быть проведена подготовительная работа, чтобы инвестиции себя окупили. Самый важный вопрос, где мы будем продавать. Вероятно, потребуется серьезное партнерство с кем-то из иностранных компаний", - сказал Николай Ефимчик.

В пример он привел сотрудничество с турецкой компанией Zen Led, у которой партнерские отношения с "Камволем". "Мы сейчас выпускаем для них коллекцию тканей. Выполним всю их заявку. На сегодняшний день уже более 200 тыс. пог.м ткани они забрали. Они размещают заказы, предлагают наш товар мировым лидерам, в том числе в Европе, в Азии, а также в России. Пока все идет так, как мы планировали", - отметил Николай Ефимчик.-0-