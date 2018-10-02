2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Беллегпром" в январе-сентябре выполнил доведенный показатель по экспорту на 104,5%, сообщил журналистам председатель концерна Николай Ефимчик после открытия 43-й Международной выставки-ярмарки по оптовой продаже товаров легкой промышленности BelTexIndustry 2018, передает корреспондент БЕЛТА.

"В целом экспорт мы выполняем, у нас за 9 месяцев 104,5%. Идет диверсификация рынков. Сейчас мы осваиваем такой далекий рынок, как Чили. Активно работаем с рынком Японии, сегодня в Беларуси находится японская делегация. Европейский рынок у нас всегда был в приоритетах, и развитие идет достаточно успешно", - сказал Николай Ефимчик.

Международная выставка-ярмарка BelTexIndustry 2018 открылась сегодня в НВЦ "Белэкспо" в Минске и будет работать до 5 октября. Гости смогли увидеть показы дизайнерских коллекций белорусских предприятий. Деловая программа началась с экспертного диалога "Актуальные вопросы взаимодействия в области легкой промышленности". 3 и 4 октября пройдет семинар-тренинг по эффективному категорийному менеджменту в индустрии моды, интернет-торговле, а также переговоры B2B. На полях выставки 4 октября состоится заседание Консультативного совета по вопросам развития сотрудничества с малым и средним бизнесом. Кроме того, работает сезонный салон обуви Expo Shoes для оптовых покупателей. Для поддержки и закрепления талантливой молодежи в отрасли организована специальная зона Fashion Format, где можно будет ознакомиться с творческими работами учащихся и студентов специализированных учебных заведений.-0-