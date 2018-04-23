"Беллесбумпром" предлагает обсудить проект постановления о лицензировании экспорта макулатуры

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Беллесбумпром" вынес на общественное обсуждение проект постановления о лицензировании экспорта макулатуры за пределы ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

Концерном подготовлен проект постановления Совета Министров "О лицензировании экспорта из Республики Беларусь за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов) и внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 года №156". Проектом документа предусматривается, что экспорт указанной продукции будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с концерном "Беллесбумпром".

В пресс-службе отметили, что с мая 2016 года Беларусь применяет ограничительные меры по вывозу регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов) за пределы единой таможенной территории ЕАЭС. Введение этих мер направлено на то, чтобы в первую очередь обеспечить макулатурным сырьем перерабатывающие мощности белорусских целлюлозно-бумажных предприятий.

В период действия предыдущих аналогичных постановлений значительно улучшилась ситуация с обеспеченностью макулатурным сырьем целлюлозно-бумажных предприятий страны, увеличилась загрузка их производственных мощностей, что позволило улучшить финансово-экономические показатели производственной деятельности по итогам 2017 года и сохранить положительную динамику в первом квартале 2018 года. Кроме того, в период действия ограничения на вывоз макулатуры значительно улучшилось выполнение облисполкомами и Минским горисполкомом государственного заказа на поставку отходов бумаги и картона.

Предложения по проекту постановления можно направлять не позднее 11 мая на e-mail: urist@bellesbumprom.by.-0-