20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белнефтехим" продолжит сдержанную политику по изменению цен на топливо. Об этом заявил сегодня журналистам зампредседателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов на международной конференции "Рынок нефтепродуктов и газа Беларуси: производство, трейдинг, розница", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы придерживаемся сдержанной политики по изменению цен. Все должны понимать, что с одной стороны, мы ограничены в возможностях повышения цены социальными факторами, потому что цена на нефтепродукты оказывает влияние на себестоимость произведенной продукции, на транспортные услуги. Поэтому здесь мы руководствуемся вопросом изучения внешнего контура - как он влияет на изменение цены, как он заставляет нас действовать", - сказал Владимир Сизов.

Среди факторов, которые оказывают непосредственное влияние, заместитель председателя "Белнефтехима" назвал цену на нефть, курс белорусского рубля, налоговое законодательство. "В зависимости от изменения этих факторов будут приниматься дальнейшие решения по изменению цен", - резюмировал он.-0-