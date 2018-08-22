"Белнефтехим" в I полугодии увеличил экспорт товаров более чем на четверть

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Белнефтехим" в I полугодии 2018 года увеличил экспорт товаров более чем на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе "Белнефтехима" по итогам заседания совета концерна, где подведены итоги работы в I полугодии.

Концерн обеспечил в первом полугодии рост экспорта товаров (128,5% к январю-июню 2017 года) и экспорта услуг (109,2%). Увеличены физические объемы экспорта по таким товарным позициям, как нефтепродукты (на 7,9%), фталевый ангидрид (в 2,4 раза), стекловолокно (на 12,3%), полиэтилен (на 19,1%), химические нити, волокна и жгут (на 5,8%), полиамиды (на 10,5%), углеродные материалы (на 5,9%), шины (на 9,7%), алкидные смолы (на 7,1%), метанол (в 3,6 раза), лакокрасочные материалы (в 1,7 раза). Выполнение показателя по экспорту услуг обеспечено в основном за счет услуг в области геологоразведки и добычи нефти, а также услуг по транспортировке нефти.

По итогам работы концерна за январь-июнь темп роста производства промпродукции в фактических ценах составил 135,6% к аналогичному периоду прошлого года, индекс промышленного производства в сопоставимых ценах - 104,2%. Запасы готовой продукции по концерну "Белнефтехим" на 1 июля составили 10,8% к среднемесячному объему производства. За второй квартал обеспечено снижение уровня запасов готовой продукции на 1 процентный пункт.

Организации концерна использовали Br704,5 млн инвестиций в основной капитал (108,6% к уровню аналогичного периода 2017 года).

Руководителям ряда организаций концерна поручено принять дополнительные меры по наращиванию загрузки производственных мощностей. Еще раз акцентировано внимание на необходимости обеспечить надлежащий контроль за ходом строительных работ и своевременный ввод в эксплуатацию инвестиционных объектов. Кроме того, организациям нужно представить в концерн программы по исследованиям и разработке новых продуктов, услуг и методов их производства.

Совет концерна заслушал отчеты руководителей организаций по производству химических волокон о мерах для обеспечения бездотационной работы, а также отчет управления оценки рисков о выявленных нарушениях в закупках. Руководителям организаций рекомендовано провести в ближайшее время субботники.-0-