"Белоруснефть" построила еще одну поисковую скважину в Ямало-Ненецком автономном округе

30 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ПО "Белоруснефть" построило еще одну поисковую скважину в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"На Метельном месторождении завершилось бурение поисковой скважины №829. Планы по ее строительству зависели от результатов сейсморазведочных работ, обработки и переинтерпретации полевых материалов, полученных на Известинском лицензионном участке", - отметили в пресс-службе.

В 2015 году специалисты БелНИПИнефть детализировали геологическое строение месторождений, выделили перспективные с точки зрения наличия углеводородов структуры - для глубокого бурения. Одной из них стала Восточно-Метельная.

Ожидается, что ввод в эксплуатацию скважины №829 позволит предприятию значительно увеличить добычу газоконденсата и природного газа.

Кроме того, предприятием завершена первая часть контракта 2018 года на месторождениях компании "РН-Краснодарнефтегаз". Для этого заказчика выполнено 28 скважинных операций (всего в этом году планируется провести 46 операций по гидроразрыву пласта (ГРП).

Также 15 операций по ГРП проведено для "РН-Ставропольнефтегаз". На следующем этапе предстоит выполнить еще 20 операций. После завершения работ белорусы вновь вернутся в Краснодарский край.

Белорусские специалисты работают сейчас и в Украине. С начала года в Полтавской области они выполнили около 30 операций на скважинах компании ПАО "Укргаздобыча". Украинская сторона подготовила скважины для ГРП на Кобзевской, Сосновской, Западно-Солохинской и Березовской площадях. Все работы в Украине ведутся под патронажем ООО "Сервис Ойл" - дочернего предприятия "Белоруснефти".

Как подчеркнули в пресс-службе предприятия, флот и оборудование для выполнения ГРП поэтапно дооснащается, модернизируется. Впереди - процесс изготовления, пусконаладки и ввод в эксплуатацию широкого перечня техники.-0-