Белоруснефть" пробурит в Украине для "Нефтегаза" 9 скважин

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дочернее предприятие "Белоруснефти" - ООО "Сервис Ойл" планирует пробурить в Украине 9 скважин по контракту с ДТЭК "Нефтегаз", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе "Белоруснефти".

Первая бригада уже пробурила скважину №25 Семиренковского газоконденсатного месторождения. Сейчас бригада строит на этой же площади следующую скважину - № 61.

Ожидается, что всего к концу года буровики сдадут в эксплуатацию три скважины. В целом по контракту с ДТЭК "Нефтегаз" планируется пробурить 4 скважины с установкой Drillmec и 5 - с установкой Bentec. Все объекты глубиной более 5 км.

В пресс-службе отметили, что Украина становится одним из ключевых рынков нефтесервиса для "Белоруснефти". В ноябре 2016 года "Белоруснефть" начала первый масштабный проект по гидравлическому разрыву пласта для государственной газодобывающей компании "Укргаздобыча". За это время к выполнению операций по гидроразрыву пласта добавились услуги по бурению скважин и боковых стволов, промывке и освоению скважин с помощью колтюбинга и азотно-компрессорного оборудования, 3D-сейсморазведке.

В настоящее время в ООО "Сервис Ойл" к работе приступила вторая бригада по бурению боковых стволов. Она бурит боковой ствол на скважине №55 Машевского месторождения, эту площадь разрабатывает "Укргаздобыча". В отличие от других видов белорусских нефтесервисных услуг в Украине, бурение боковых стволов выполняется не по раздельному сервису, а по схеме генерального подряда под ключ.

Белорусы также работают по нескольким контрактам на проведение 3D сейсморазведки: с компанией "Укргаздобыча" на Камышнянском газоконденсатном месторождении - в объеме 390 кв.км, с частным ООО "Пром Энерго Продукт" на Васищевском газоконденсатном месторождении в Харьковской области - на площади 108 кв.км.

"Объединение "Белоруснефть" впервые в своей истории вышло на зарубежный рынок нефтесервиса таким широким фронтом и в столь короткие сроки. Задача - еще основательнее закрепиться на этом перспективном и растущем рынке", - отметили в пресс-службе.-0-