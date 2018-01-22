"Белоруснефть" в 2017 году пробурила в Эквадоре пять нефтяных скважин

22 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. РУП "Производственное объединение "Белоруснефть" в 2017 году пробурило и обустроило в Эквадоре пять продуктивных нефтяных скважин, общая среднесуточная добыча нефти из которых составляет 350 т. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре предприятия.
Работы велись на месторождении Армадильо блока №55, расположенного в традиционном добывающем регионе Эквадора - восточной провинции Напо. Проект реализуется в соответствии с 16-летним контрактом между государственной нефтедобывающей компанией Эквадора "Петроамазонас" и дочерним предприятием "Белоруснефти" - "Сервис Ойл Эквадор Эквасервойл".
При реализации договора выполнены геологические исследования на основе данных сейсморазведки, моделирование, а также спроектированы и построены инженерные коммуникации с учетом жестких природоохранных требований этой страны. На основе полученных данных были рекомендованы к бурению пять скважин. Строительство первой началось в апреле 2017 года, пятая завершена в декабре.
Как отметили в пресс-службе, успешная добыча нефти на месторождении подтвердила верность расчетов белорусских геологов. Здесь удалось открыть три залежи и получить новые данные о геологических запасах. Предварительно, они составляют 100 млн баррелей нефти.
Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран, в том числе России, Украины, Венесуэлы, Эквадора.-0-
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