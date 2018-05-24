Белорусская биотехнологическая корпорация запускает масштабный инвестпроект в АПК

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская национальная биотехнологическая корпорация (БНБК) приступает к масштабному инвестиционному проекту "Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016-2032 годы", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Сегодня в Доме правительства в присутствии заместителя премьер-министра Михаила Русого состоялось официальное подписание пакета документов, дающих официальный старт реализации в Беларуси масштабного проекта в АПК.

В частности, подписан договор о порядке использования и погашения льготного правительственного кредита по проекту "Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016-2032 годы" (первый этап) между Министерством сельского хозяйства и продовольствия, Министерством финансов, ОАО "Белагропромбанк", ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация". Состоялось также подписание договора о залоге между Государственным комитетом по имуществу и БНБК.

Этим подведен итог почти двухлетней работы с момента, когда глава государства подписал указ №300 о реализации в Беларуси высокоприоритетного, экспортно ориентированного и импортозамещающего инвестиционного проекта "Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016-2032 годы".

Как отметил Михаил Русый, проделана большая работа, приняты необходимые документы на уровне главы государства, правительства, Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Министерства финансов, Министерства экономики, Государственного комитета по имуществу, Минского облисполкома и других заинтересованных. "Проект является значимым для сельского хозяйства - важнейшей отрасли экономики нашей страны", - подчеркнул он.

По словам вице-премьера, проект запущен, но это только начало. "Руководству БНБК необходимо сосредоточить внимание на том, где будут покупать сырье, куда будет идти реализация готовой продукции, как максимально эффективно организовать весь процесс производства и реализации продукции. Проект должен обеспечить эффективность и окупаемость вложенных инвестиций", - обратил внимание Михаил Русый.

Проект включает в себя строительство и ввод в эксплуатацию завода по производству лизина, заводов по производству треонина и триптофана, заводов по производству комбикормов, комплекса зернохранилищ, автокомбината, административно-бытового комплекса, научно-исследовательской лаборатории, электрической подстанции, паротурбинной установки, а также объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.-0-