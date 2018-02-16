Белорусская энергосистема готова удовлетворить повышенный спрос майнеров криптовалют

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская энергосистема готова удовлетворить повышенный спрос со стороны майнеров криптовалют. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель генерального директора ГПО "Белэнерго" Сергей Шебеко, передает корреспондента БЕЛТА.

На вопрос о готовности белорусской энергосистемы к возможному повышению спроса на электроэнергию со стороны майнеров криптовалют Сергей Шебеко ответил: "Не вижу никаких проблем, мы ждем любых майнеров, это только пойдет на пользу нашей стране. У нас нет дефицита мощности, мы готовы обеспечить любой спрос на электрическую и тепловую энергию".

Ежегодно в Беларуси потребляется около 28 млрд кВт.ч электроэнергии, основным потребителем которой является промышленный сектор (54%), доля населения в общем объеме потребления составляет 24%.-0-