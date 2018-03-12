12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская валютно-фондовая биржа может стать небанковской кредитно-финансовой организацией (НКФО). Об этом сообщил сегодня журналистам председатель правления ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" (БВФБ) Андрей Аухименя, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос, не планирует ли Белорусская валютно-фондовая биржа стать НКФО, Андрей Аухименя ответил, что такие планы есть. "По пути "банкизации" мы идем уже два года - в 2016 году перешли на банковский план счетов, работаем над увеличением нормативного капитала. Мы для себя четко решили, что мы по этому пути пойдем", - сказал он. При этом глава БВФБ отметил, что это не первоочередная задача биржи.

Андрей Аухименя пояснил, что вопрос с определением статуса биржи возник у банков. "У банков возник вопрос, как оценивать биржу, потому что мы не банк, у нас нет лицензии, но с другой стороны - мы уже и не обычный финансовый агент. Есть указ о бирже, которым нам разрешено осуществлять торги, открывать счета, привлекать денежные средства. Но ряд операций мы не можем проводить - надо получать лицензию", - рассказал он.-0-