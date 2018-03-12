12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская валютно-фондовая биржа не будет проводить операции с криптовалютами. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель правления ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" (БВФБ) Андрей Аухименя, передает корреспондент БЕЛТА.
"Биржа никогда не будет осуществлять торговлю или другие операции с криптовалютами. Криптобиржи, которые упоминаются в декрете №8, отношения к БВФБ не имеют, это не дочерние организации Нацбанка или наши, это отдельные юрлица", - подчеркнул глава Белорусской валютно-фондовой биржи.
Андрей Аухименя пояснил, что при операциях с криптовалютами гарантий получения дохода, прибыли, гарантий возврата средств государство не несет.
Председатель правления биржи еще раз напомнил, что единственным законным платежным средством в Беларуси является белорусский рубль. "Операции с криптовалютами - прерогатива только ПВТ", - отметил он. При этом Андрей Аухименя уточнил, что в первоначальной версии декрета №8 участие БВФБ предполагалось.
Декрет №8 "О развитии цифровой экономики" вступает в силу с 28 марта. Документ создает правовые условия для проведения ICO, использования криптовалюты и внедрения смарт-контрактов. Беларусь становится первой в мире юрисдикцией с комплексным правовым регулированием бизнесов на основе технологии блокчейн. Декрет не предполагает никаких ограничений и специальных требований к операциям по созданию, размещению, хранению, отчуждению, обмену токенов, а также деятельности операторов криптоплатформ и операторов обмена криптовалют.-0-
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