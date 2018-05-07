Белорусские НПЗ увеличили в I квартале переработку нефти на 10,6%

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем переработки нефти на белорусских НПЗ в I квартале текущего года увеличился на 10,6% до 4,448 млн т. Такая информация размещена на сайте "Белнефтехима", сообщает БЕЛТА.

На заседании совета концерна отмечено, что по итогам работы за январь-март 2018 года концерн в целом выполнил ключевые показатели эффективности работы.

Экспорт товаров вырос на 46% к январю-марту, в том числе обеспечен рост экспорта химической и нефтехимической продукции на 34%. Экспорт услуг увеличился на 16,1%. Привлечение прямых иностранных инвестиций по курируемым видам деятельности составит, по оценке, около $31,3 млн.

За январь-март организации концерна произвели промышленной продукции в фактических ценах на 42,3% больше, чем в соответствующем периоде 2017 года. Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах в целом по концерну составил 110,1%.

Добыто 413 тыс. т нефти, что составляет 100,7% к соответствующему периоду 2017 года.

Удельный вес инновационной в общем объеме отгруженной продукции составил 50%. Запасы готовой продукции по концерну "Белнефтехим" на 1 апреля составили 11,8% к среднемесячному объему производства.

Организациями концерна использовано Br357 млн инвестиций в основной капитал (130,9% к первому кварталу 2017-го).

В стадии строительства находились 159 объектов, из них завершены 48 объектов. Реализацию крупных инвестиционных проектов ведут нефтеперерабатывающие заводы.

На заседании обсуждены проблемные вопросы, возникающие при разработке Стратегии развития организаций концерна "Белнефтехим" до 2030 года, которую ведет в настоящее время концерн с привлечением других специализированных организаций.

Совет концерна заслушал отчеты руководителей ряда организаций концерна. Наибольшей критике подверглась работа ОАО "Белшина", имеющего значительную просроченную дебиторскую задолженность.

Намечены меры по повышению эффективности работы отраслевой товаропроводящей сети. Заслушан отчет об эффективности работы вспомогательных структурных подразделений, выведенных на аутсорсинг.-0-