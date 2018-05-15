Белорусские организации могут подавать онлайн-заявки на вывоз отработанных масел

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские организации могут подавать онлайн-заявки на вывоз отработанных моторных и индустриальных масел. Об этом сообщил на пресс-конференции в БЕЛТА директор ИООО "ДВЧ-Менеджмент" Игорь Сафонов.

По его словам, ИООО "ДВЧ-Менеджмент" как предприятие-переработчик заинтересовано в создании централизованной республиканской системы сбора отработанных масел. К настоящему времени заключено около 2,5 тыс. договоров с организациями различной формы собственности на сбор таких отходов.

При этом предприятие стремится максимально упростить процедуру сбора. С 1 декабря 2017 года на официальном сайте компании запущен сервис онлайн-заявок на вывоз отработанных масел от субъектов хозяйствования. Там же размещены телефоны, по которым можно непосредственно договориться о вывозе. Заявки в основном поступают от СТО и промышленных предприятий. И мы видим, что такой подход приносит результат, отметил Игорь Сафонов.

В 2017 году ИООО "ДВЧ-Менеджмент" собрано для переработки 2,7 тыс. т отработанных масел. Благодаря проведенной предприятием широкомасштабной информационной кампании среди субъектов хозяйствования и населения эта цифра возросла на 60% по сравнению с 2016-м. "Однако это лишь небольшая часть всего объема отработанных масел, образующихся в стране. По данным Минприроды, это около 74 тыс. т в год, - констатировал директор предприятия. - Чтобы приблизиться к уровню европейских стран по объему собираемых и перерабатываемых отходов отработанных масел, в Беларуси необходимо создать единую систему их учета и сбора".

ИООО "ДВЧ-Менеджмент" специализируется на технологиях и услугах в области международной экологии и энергетики. В 2012 году был подписан инвестиционный договор между Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, компанией MDD BEL LTD и ИООО "ДВЧ-Менеджмент", согласно которому основным направлением деятельности компании является создание централизованной республиканской системы сбора и переработки отработанных масел на территории Беларуси, а также их рациональное использование, вовлечение в хозяйственный оборот, предотвращение и минимизация негативного воздействия данных отходов на окружающую среду, в том числе путем сокращения объемов сжигания отработанных масел. В рамках реализации инвестиционного договора в Крупском районе Минской области введен в эксплуатацию уникальный для стран СНГ высокотехнологичный комплекс, где используются современные технологии для обезвреживания и переработки не менее 30 тыс.т отработанных масел в год. Глубина переработки дает возможность возвращать в экономический оборот до 90% переработанных отходов в виде качественных нефтепродуктов. -0-

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