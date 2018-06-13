Белорусские парламентарии рассмотрят 14 июня декрет о развитии цифровой экономики

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские парламентарии рассмотрят 14 июня декрет №8 "О развитии цифровой экономики", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

В перечень вопросов очередного заседания Палаты представителей включены десять законопроектов. "В первом чтении планируется рассмотреть проекты законов "Об особо охраняемых природных территориях", поправки в Лесной кодекс, в закон об авторском праве и смежных правах, в Гражданский процессуальный кодекс", - рассказали в пресс-службе.

Во втором чтении парламентарии рассмотрят поправки в некоторые законы по вопросам государственно-частного партнерства, а также в Банковский кодекс. В повестке также ратификация соглашения об обмене информацией в СНГ в сфере борьбы с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, а также их финансированием.-0-