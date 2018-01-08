8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские предприятия начали переработку отечественной сульфатной беленой целлюлозы, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь концерна "Беллесбумпром" Ружена Новицкая.

Сульфатная беленая целлюлоза - новая продукция ОАО "Светлогорский ЦКК", производство которой началось в конце 2017 года в результате реализации белорусско-китайского инвестиционного проекта. Эта продукция уже поступила на отечественные предприятия для дальнейшей переработки. Отечественным переработчикам реализовано около 230 т светлогорской целлюлозы. Среди первых потребителей нового импортозамещающего продукта - РУП "Завод газетной бумаги", ОАО "Бумажная фабрика "Спартак", филиал холдинга "Белорусские обои" "Бумажная фабрика "Герой труда", а также ООО "Мюникс".

Завод газетной бумаги из отечественной целлюлозы начал производить белую офисную бумагу и крафт-бумагу, из которой далее изготавливается упаковка для пищевых продуктов. Бумажная фабрика "Спартак" и "Мюникс" благодаря наличию белорусской целлюлозы смогли расширить ассортимент выпускаемой продукции санитарно-гигиеническими изделиями класса премиум. Ранее для производства такой продукции необходимо было импортировать целлюлозу либо применять сложные технологии сортировки и отбеливания макулатурного сырья, что существенно влияло на стоимость готовых изделий. Сейчас эти предприятия имеют возможность получать как продукцию из целлюлозы, так и более простую - из макулатурного сырья. Филиал холдинга "Белорусские обои" "Бумажная фабрика "Герой труда" из целлюлозы производит бумагу обойную, которая востребована как белорусскими обойными фабриками, так и зарубежными.

Все виды продукции, получаемой из целлюлозы, являются экспортным, а также импортозамещающим товаром. В планах перерабатывающих предприятий планомерно наращивать объемы потребления и переработки белорусской целлюлозы. Только РУП "Завод газетной бумаги" рассчитывает в январе закупить в Светлогорске около 500 т целлюлозы.-0-