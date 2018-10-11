Белорусские продукты питания будут представлены на выставке в Тель-Авиве

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь примет участие в выставке продуктов питания и напитков Israfood, которая пройдет в Тель-Авиве с 28 по 30 ноября, сообщили БЕЛТА в выставочном унитарном предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

На выставке будет организована экспозиция белорусских производителей Belarus. The Taste of Nature. Свою продукцию представят предприятия "Красный пищевик", "Cлодыч", "Минский завод игристых вин", "Криница", "Минский маргариновый завод" и "Витебский маслоэкстракционный завод". Белорусские предприятия любой формы собственности, заинтересованные в экспорте своей продукции на израильский рынок, могут подать заявки на участие в выставке до конца октября. Экспозиция будет располагаться в приоритетном месте - в главном коридоре центрального зала - и отличаться ярким художественным оформлением стендов.

Белорусские продукты питания представят на Israfood во второй раз. По результатам участия в прошлогодней выставке "Красный пищевик" заключил договор с израильской компанией на поставку пробной партии сладостей.

В Израиле, несмотря на развитое сельское хозяйство, отмечается большой спрос на качественные продукты питания из-за рубежа. В настоящее время в этой стране представлена продукция более 20 белорусских предприятий. Среди них "Коммунарка", "Спартак", "Красный Мозырянин", "Глубокский молочноконсервный комбинат", "Санта Бремор", "Стародорожский плодоовощной завод", "Минский завод игристых вин", "Минскхлебпром". Прорабатываются возможности поставок на рынок Израиля белорусских молочных продуктов, мороженого, чипсов, рапсового масла.

Как отметил директор предприятия "Белинтерэкспо" Евгений Введенский, участие белорусских производителей в выставке позволит установить контакты с крупнейшими представителями пищевой отрасли Израиля. "Israfood является местом встречи ключевых торговых сетей, импортеров и производителей сельскохозяйственной и пищевой продукции Израиля", - добавил он.

Организатором белорусской экспозиции выступает предприятие "Белинтерэкспо" БелТПП при поддержке посольства Беларуси в Израиле и посольства Израиля в Беларуси.-0-