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Белорусские производители заключили контракты на поставку продуктов питания в Оман

Экономика 17.10.2018 | 16:54

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские производители заключили контракты на поставку продуктов питания в Оман на международной выставке Food and Hospitality Oman, которая проходит 15-17 октября в Маскате. Экспозиция Belarus. The Taste of Nature с участием шести компаний представлена в Омане впервые, сообщили БЕЛТА в выставочном унитарном предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

Компания "Праймилк" заключила 12 договоров с оманскими производителями молочной и кондитерской продукции. В ближайшее время в Оман отправят 100 т сухой молочной сыворотки и сывороточно-жировых концентратов. Интерес у посетителей выставки также вызвали заменители сливок на растительной основе, которые могут использоваться как в молочной промышленности, так и для домашнего использования - в кофемашинах. Большим спросом у посетителей выставки пользуются копченые куриные и перепелиные яйца с добавлением горчицы, черного перца и куркумы Солигорской птицефабрики. Данная продукция не представлена на рынке Омана и стала новинкой для местных потребителей. "Минский маргариновый завод" представил на выставке линейку соусов, специально разработанную с учетом вкусовых предпочтений оманских потребителей. Это кунжутно-имбирный соус, арабский с травами и карри - с добавлением шалфея, тимьяна и базилика. Новинки высоко оценили гости выставки, в их числе и представители службы кейтеринга авиакомпании Oman Air, с которыми сейчас ведутся переговоры о сотрудничестве.

Молочной продукцией предприятия "Бабушкина крынка", которое уже работает на рынке Омана и с начала года поставляет сухое молоко, заинтересовались крупные торговые сети Аравийского полуострова - The Sultan Center и LuLu. Есть определенные договоренности на поставки, сейчас предприятие ждет ответного визита представителей этих сетей в Беларусь. После осмотра предприятия планируется первая поставка. Линейку продуктов быстрого приготовления продемонстрировало предприятие "Лидапищеконцетраты". Пока предприятие не представлено ни в одной стране Ближнего Востока, но на этой выставке компании удалось найти порядка 20 потенциальных партнеров. Сушеные дрожжи для выпекания хлебобулочных и кондитерских изделий представил "Дрожжевой комбинат", который провел переговоры более чем с 40 компаниями, уже есть соглашения с крупными гипермаркетами Омана и ОАЭ.

Белорусскую экспозицию 16 октября посетил председатель Торгово-промышленной палаты Омана и почетный консул Беларуси в Омане Кайс Мохаммед Муса аль-Юсеф, который выразил готовность оказать полное содействие в совместной работе по продвижению белорусской продукции в Омане.

Организатором экспозиции Belarus. The Taste of Nature выступило предприятие "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты. Экспозиция организована при поддержке посольства Беларуси в Египте и Омане (по совместительству) и Торгово-промышленной палаты Омана.-0-

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Теги
Беларусь, Оман, продукты питания, экспорт
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