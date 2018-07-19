19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские специалисты проводят геолого-разведочные работы для добычи золота в Судане, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Хмель, передает корреспондент БЕЛТА.

Договоренности о том, что белорусские специалисты будут вести поиск и добычу в Судане золота, были достигнуты по итогам визита в эту страну Президента Беларуси Александра Лукашенко. "В настоящее время в рамках государственно-частного партнерства в Судане работает частная организация с белорусским капиталом, которую поддерживает белорусское правительство с помощью Минприроды. Проводятся работы по геологоразведке для добычи золота в Судане", - сказал Андрей Хмель.

Беларусь и Судан сотрудничают не только в сфере проведения геолого-разведочных работ, но и по другим направлениям. "Мы работаем и в таком направлении, как разработка технологии безртутного обогащения золота. Кроме того, группа суданских специалистов по геологическому изучению недр проходила у нас курсы по повышению квалификации", - отметил замминистра.-0-