7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские специалисты смогут повышать квалификацию на инновационных индийских фармпроизводствах, сообщил сегодня журналистам председатель правления фармацевтической компании Cipla Limited Юсуф Хваджа Хамид перед встречей с председателем Совета Республики, уполномоченным за сотрудничество с Индией Михаилом Мясниковичем, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель компании рассказал о развитии сотрудничества. Планируется наладить обучение техперсонала из Беларуси в Индии. По словам Юсуфа Хваджы Хамида, специалисты смогут повышать квалификацию на самых современных производствах фармпродуктов. Кроме того, во время встречи в Совете Республики обсуждались перспективы создания в Беларуси центра исследований и разработок, а затем - производственной площадки.

Юсуф Хваджа Хамид 6 августа принял участие в церемонии открытия ландшафтного комплекса в честь начала строительства научно-технологического центра по производству лекарств на базе государственного предприятия "Академфарм". Реализация этого крупного проекта, в который индийская компания инвестирует $1 млн, также обсуждалась на встрече с Михаилом Мясниковичем. Председатель Совета Республики отметил, что сотрудничество "Академфарма" и Cipla Limited носит не просто коммерческий характер. "Речь идет о научно-инновационном сотрудничестве. Потому что "Академфарм" и Cipla Limited имеют совместный инновационный интерес: наука, опытные наработки, массовое производство, - сказал он. - Когда создается СП по производству суперсовременных патентно защищенных препаратов - это высший пилотаж". Руководитель верхней палаты парламента подчеркнул также высокий уровень белорусской науки, о чем свидетельствует интерес, которые проявляют к ней компании мирового уровня.

На базе предприятия "Академфарм" будет создано фармацевтическое производство, в том числе по выпуску препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, гепатита В, гепатита С. Для реализации этого проекта индийская компания предоставит белорусской стороне современные технологии и техприемы: микронизации, сухого гранулирования, получения многослойных таблеток. Планируется, что производиться новейшие лекарства будут по полному циклу: от научной идеи до изготовления. Открытие объекта запланировано на весну 2020 года.

Индийская транснациональная компания Cipla Limited, основанная в 1935 году, занимается разработкой, химическим синтезом и производством более 1,5 тыс. наименований готовых лекарств в различных формах. Она производит противоопухолевые, бронхолитические средства, кортикостероиды, иммунодепрессанты, химиотерапевтические, антиретровирусные средства, антибиотики, антидепрессанты. Ожидается, что все эти препараты будут выпускаться и в Беларуси. Cipla Limited присутствует в 150 странах мира.-0-