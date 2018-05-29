29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские строители возведут в Калуге еще одну школу. Об этом шла речь сегодня в Минске на встрече министра архитектуры и строительства Беларуси Анатолия Черного с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Егором Вирковым, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минстройархитектуры.

В Калуге будет построена школа на 1 тыс. мест. Новый объект возведут по российской государственной программе "Развитие образования в Калужской области". Школьники сядут за парты в 2019 году.

Егор Вирков во время встречи отметил стремление развивать сотрудничество с белорусскими строительными организациями в конструктивном и доброжелательном ключе. "Мы убеждены в их трудолюбии и порядочности. Это далеко не первый объект в Калужском регионе, который мы реализуем совместно", - сказал он.

Стороны обсудили также другие проекты, которые реализуются в российском регионе. В частности, речь шла о школе на 1 тыс. мест, строительство которой уже практически завершено. Здание находится в строящемся микрорайоне Веснушки, который также возводится белорусскими строителями. Площадь нового учебного заведения составит 18,7 тыс. кв.м. Школа будет оснащена современными средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ. Особое значение придается созданию условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

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