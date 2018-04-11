Белорусские тракторы пользуются спросом у чешских фермеров

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чешские фермеры закупают белорусские тракторы, контракты на поставку техники заключены во время международной сельскохозяйственной выставки TECHAGRO 2018 в городе Брно, сообщается на сайте посольства Беларуси в Чехии, передает корреспондент БЕЛТА.

Посол Беларуси в Чехии Валерий Курдюков принял участие в мероприятиях международной выставки, ознакомился с экспозициями дилеров белорусской сельскохозяйственной техники производства ОАО "МТЗ", ОАО "Гомсельмаш", ОАО "Бобруйскагромаш", ОАО "Сморгонский агрегатный завод", ПООО "Техмаш".

Проведены переговоры с руководителями компании Belarus-traktor.cz s.r.o. и филиала ОАО "Гомсельмаш" в Чехии относительно перспектив наращивания экспорта белорусской сельхозтехники в Чехию и сопредельные страны.

"Белорусские тракторы, прицепная техника пользовались повышенным вниманием посетителей, и, как результат, во время выставки было заключено несколько контрактов на их поставку чешским фермерам", - отмечается в публикации посольства.-0-