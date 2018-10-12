Белорусских яблок в магазинах станет вдвое больше

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В магазинах Беларуси станет вдвое больше отечественных яблок. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли №77 от 8 октября текущего года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу количество наименований свежих отечественных яблок в перечнях товаров, подлежащих включению субъектами торговли в ассортиментные перечни товаров, увеличивается в 2 раза. Для магазинов с универсальным ассортиментом продовольственных товаров предусматривается от двух до шести наименований свежих яблок, в зависимости от площади торгового объекта, а для иных видов магазинов - не менее двух наименований.

Как пояснили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, данный документ принят с целью обеспечения максимального насыщения потребительского рынка белорусской продукцией, с учетом высокого урожая яблок в республике в текущем году.

О введении данной нормы МАРТ заранее проинформировал бизнес-сообщество и общественность, отметили в ведомстве.

Постановление в силу с 13 октября 2018 года.-0-