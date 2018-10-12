Белорусских яблок в магазинах станет вдвое больше

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В магазинах Беларуси станет вдвое больше отечественных яблок. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли №77 от 8 октября текущего года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Согласно документу количество наименований свежих отечественных яблок в перечнях товаров, подлежащих включению субъектами торговли в ассортиментные перечни товаров, увеличивается в 2 раза. Для магазинов с универсальным ассортиментом продовольственных товаров предусматривается от двух до шести наименований свежих яблок, в зависимости от площади торгового объекта, а для иных видов магазинов - не менее двух наименований.
Как пояснили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, данный документ принят с целью обеспечения максимального насыщения потребительского рынка белорусской продукцией, с учетом высокого урожая яблок в республике в текущем году.
О введении данной нормы МАРТ заранее проинформировал бизнес-сообщество и общественность, отметили в ведомстве.
Постановление в силу с 13 октября 2018 года.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4738 BYN
|2.461 BYN
|2.47 BYN
|USD
|2.1424 BYN
|2.125 BYN
|2.13 BYN
|RUB
|3.2122 BYN
|3.211 BYN
|3.227 BYN