19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский и польский бизнес договорились о развитии сотрудничества, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

Соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией польского бизнеса в Беларуси и Польско-белорусской ТПП подписано в присутствии белорусских и польских парламентариев в городе Сокулка.

В пресс-службе напомнили, что по 20 сентября в Польше находится с визитом белорусская парламентская делегация. В ее составе - председатель Ассоциации польского бизнеса в Беларуси Анатолий Великин.

Программой визита предусмотрены встречи с руководством Подляского воеводства, членами польско-белорусской парламентской группы, представителями белорусского национального меньшинства и деловых кругов Польши. По приглашению польской стороны белорусские парламентарии посещают Варшаву, Белосток и Супрасль.

К этому времени делегация во главе с председателем Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и СМИ, руководителем рабочей группы Национального собрания по сотрудничеству с парламентом Польши Андреем Наумовичем провела встречи с вице-маршалом Сейма Ришардом Терлецким и вице-маршалом Сената Польши Марией Коц. Обсуждены перспективы углубления двустороннего межпарламентского взаимодействия.-0-