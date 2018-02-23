23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский металлургический завод в 2017 году увеличил экспорт на 37%, сообщил сегодня журналистам генеральный директор ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания" Анатолий Савенок, передает корреспондент БЕЛТА.

"Прошлый год у нас был весьма успешным: выручка составила $1,2 млрд, 6% рентабельность продаж, рост прибыли от реализации - в разы. Темп роста экспорта составил 137%", - отметил гендиректор. Прибыль от реализации продукции составила около Br140 млн, что почти в пять раз больше, чем в 2016 году.

Анатолий Савенок также рассказал, что по итогам февраля прогнозируется темп роста экспорта 135,5% к уровню февраля 2017 года. "Рынки сохранились, но везде есть перераспределение. Задание Минпрома по новым перспективным рынкам в прошлом году нами было выполнено в полном объеме", - подчеркнул он.

Гендиректор БМЗ уточнил, что предприятие в 2017 году поставляло продукцию в 54 страны. "За всю историю БМЗ эта цифра составляет 117 стран, практически везде, кроме Антарктиды и Монголии, мы поставляли свою продукцию. В этом году есть планы и есть поставки в новые страны Африки, активно работаем по Южной Америке, что-то - по Азии. Соответственно, остается в силе и ЕС, и Россия. Прошлый год позволил нам значительно нарастить поставки в Украину", - сообщил руководитель. Он уточнил, что поставки в Украину завод начал осуществлять после двадцатилетнего перерыва. "Украина вошла в десятку стран-импортеров продукции БМЗ", - сказал Анатолий Савенок.

Белорусский металлургический завод (сейчас ОАО "БМЗ" - управляющая компания холдинга "БМК") основан в 1984 году. Предприятие специализируется на производстве литой заготовки, фасонного, сортового и арматурного проката, труб, металлокорда, РМЛ и других видов проволоки. Поставки товарной продукции за пределы республики составляют более 80% от объема производства.-0-