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Белорусский опыт государственно-частного партнерства в энергетике представлен на совещании ОБСЕ

Экономика 15.10.2018 | 16:42
Фото Министерства энергетики
Фото Министерства энергетики

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский опыт государственно-частного партнерства для развития энергетического сектора представлен на совещании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по рассмотрению выполнения обязательств в области экономико-экологического измерения, которое проходит в Вене 15-16 октября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

Заместитель министра энергетики Вадим Закревский выступил в качестве основного докладчика сессии, посвященной теме государственно-частного партнерства в интересах надлежащего управления и инноваций в энергетическом секторе. Модератором сессии стала посол Беларуси в Австрии, постоянный представитель Беларуси при ОБСЕ Елена Купчина.

Вадим Закревский представил передовые практики Беларуси по имплементации механизма государственно-частного партнерства, в том числе в части создания правовой основы, формирования институциональной среды для развития взаимодействия государственных и частных организаций, реализации пилотных энергетических проектов. Замминистра акцентировал внимание, что в процессе имплементации механизма ГЧП на первое место следует ставить интересы людей, ориентируясь в том числе на цели Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Цель совещания ОБСЕ - рассмотрение выполнения обязательств стран - участниц организации в части выполнения Целей устойчивого развития по обеспечению всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии. Акцент сделан на особенности развития энергетического сектора в эпоху цифровизации, эффективную защиту энергосетей от воздействия возможных катастроф, развитие государственно-частного партнерства, использование возобновляемых источников энергии и повышение энергоэффективности имеющихся энергосистем.-0-

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Теги
Австрия, государственно-частное партнерство, ОБСЕ, совещание
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