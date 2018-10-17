17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 17 октября укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дешевле на Br0,0046 и составляет Br2,1066 (16 октября - Br2,1112 за $1).

Евро подешевел на Br0,0093 до Br2,4365 (16 октября - Br2,4458 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0001 до Br3,221 за 100 российских рублей (16 октября - Br3,2211 за 100 российских рублей).-0-

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