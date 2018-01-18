18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 18 января укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,003 до Br1,9933 (17 января - Br1,9963 за $1).

Евро стал дешевле на Br0,0099, его курс составил Br2,4311 (17 января - Br2,441 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0173 до Br3,5113 за 100 российских рублей (17 января - Br3,5286 за 100 российских рублей).-0-

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