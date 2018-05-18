18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 18 мая укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дешевле на Br0,0022 до Br1,9938 (17 мая - Br1,996 за $1).

Евро подешевел на Br0,0031 и стоит Br2,355 (17 мая - Br2,3581 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0101 до Br3,2176 за 100 российских рублей (17 мая - Br3,2277 за 100 российских рублей).-0-

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