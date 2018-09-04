4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 4 сентября ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дороже на Br0,0189 и составляет Br2,1028 (3 сентября - Br2,0839 за $1).
Евро подорожал на Br0,0118 до Br2,4336 (3 сентября - Br2,4218 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0029 до Br3,0823 за 100 российских рублей (3 сентября - Br3,0794 за 100 российских рублей).-0-
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